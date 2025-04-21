21 апреля 2025, 14:29
В СВО погиб мобилизованный житель Карелии
Военнослужащего Александра Чупкина похоронили в Суоярвском округе
фото © vk.com/tatiana_tishkova75?w=wall29123851_12939
В Суоярвском округе в последний путь с почестями проводили погибшего участника специальной военной операции.
Александра Чупкина мобилизовали в сентябре 2022 года. Погиб младший сержант в начале августа 2024 года в ходе СВО, сообщила депутат регионального парламента в соцсети. Похоронить военнослужащего смогли 21 апреля этого года в поселке Найстенъярви.
Родным и близким погибшего бойца выразили соболезнования.