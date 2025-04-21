В СВО погиб мобилизованный житель Карелии

В Суоярвском округе в последний путь с почестями проводили погибшего участника специальной военной операции.

Александра Чупкина мобилизовали в сентябре 2022 года. Погиб младший сержант в начале августа 2024 года в ходе СВО, сообщила депутат регионального парламента в соцсети. Похоронить военнослужащего смогли 21 апреля этого года в поселке Найстенъярви.

Родным и близким погибшего бойца выразили соболезнования.