Подросток травмировался в дорожной аварии в Карелии

Вечером 18 апреля в Кеми произошла дорожная авария с участием подростка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным ведомства, 14-летний ребенок ехал на питбайке и не справился с управлением при прохождении поворота. Транспортное средство опрокинулось.

В результате инцидента юный водитель получил травмы. Он самостоятельно обратился за помощью в Кемскую ЦРБ. По факту случившегося проводится проверка. © «Петрозаводск говорит»