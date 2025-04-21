21 апреля 2025, 13:17
Подросток травмировался в дорожной аварии в Карелии
Юный водитель питбайка попал в ДТП в Кеми
Фото: freepik.com
Вечером 18 апреля в Кеми произошла дорожная авария с участием подростка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.
По данным ведомства, 14-летний ребенок ехал на питбайке и не справился с управлением при прохождении поворота. Транспортное средство опрокинулось.
В результате инцидента юный водитель получил травмы. Он самостоятельно обратился за помощью в Кемскую ЦРБ. По факту случившегося проводится проверка. © «Петрозаводск говорит»