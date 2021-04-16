В Петрозаводске три человека умерли от коронавируса

В Карелии подтверждены еще три смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб. Все умершие имели сопутствующие хронические заболевания.

В роддоме им. Гуткина скончалась жительница Петрозаводска 1945 года рождения, в республиканской инфекционной больнице умерли жительница Петрозаводска 1953 года рождения и житель Кондопоги 1971 года рождения.

За минувшие сутки Covid-19 выявлен у 69 человек. Из этого числа заболевших - 67 человек, из них 24 имеют симптомы средней тяжести, четыре человека в тяжелом состоянии. Выздоровел еще 91 человек. Фото rv-ryazan.ru