В Прионежском районе Карелии начат ремонт дороги

Начались работы по ремонту 14-километрового «школьного маршрута» между селом Деревянное и поселком Деревянка, сообщает сайт правительства Карелии.

Специалисты компании «Технострой» уже приступили к работам. Сейчас выполняется вырубка растительности в полосе отвода дороги. Как только завершится весенняя распутица, рабочие начнут фрезеровать покрытие.

Ремонт дороги «Деревянное – Деревянка − Пяжиева Сельга − Пухта» запланирован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Общая стоимость контракта – 220 миллионов рублей. На эти деньги уложат 14 километров асфальта в два слоя, обустроят и укрепят обочины, а также тротуары и остановки общественного транспорта в поселке Деревянка.

Не ясно, будут ли оборудованы остановки в Пяжиевой Сельге и Пухте.

Фото с сайта правительства Карелии