15 апреля 2021, 21:05
Возвращаясь в Россию любым транспортом, надо сдавать ПЦР-тест
Роспотребнадзор изменил правила обязательного тестирования с 15 апреля
С 15 апреля тесты на коронавирус в обязательном порядке придется сдавать россиянам, которые возвращаются из-за границы любым видом транспорта.
Ранее тест на COVID-19 требовали только от россиян, которые прибыли в страну на самолете.
Теперь перед прибытием в Россию россиянам нужно заполнить анкету для пограничного санитарного контроля на сайте госуслуг. Затем они должны сдать ПЦР-тест на COVID-19 и самоизолироваться по месту жительства до получения результатов.
Как только результаты придут, их нужно загрузить на сайт госуслуг. На все это отводится максимум три дня. // Фото: klub-drug.ru