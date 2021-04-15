15 апреля 2021, 21:05
Общество

Возвращаясь в Россию любым транспортом, надо сдавать ПЦР-тест

Роспотребнадзор изменил правила обязательного тестирования с 15 апреля

С 15 апреля тесты на коронавирус в обязательном порядке придется сдавать россиянам, которые  возвращаются из-за границы любым видом транспорта.

Ранее тест на COVID-19 требовали только от россиян, которые прибыли в страну на самолете.

Теперь перед прибытием в Россию россиянам нужно заполнить анкету для пограничного санитарного контроля на сайте госуслуг. Затем они должны сдать ПЦР-тест на COVID-19 и самоизолироваться по месту жительства до получения результатов.

Как только результаты придут, их нужно загрузить на сайт госуслуг. На все это отводится максимум три дня. // Фото: klub-drug.ru

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новости Карелии
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