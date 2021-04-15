Возвращаясь в Россию любым транспортом, надо сдавать ПЦР-тест

С 15 апреля тесты на коронавирус в обязательном порядке придется сдавать россиянам, которые возвращаются из-за границы любым видом транспорта.

Ранее тест на COVID-19 требовали только от россиян, которые прибыли в страну на самолете.

Теперь перед прибытием в Россию россиянам нужно заполнить анкету для пограничного санитарного контроля на сайте госуслуг. Затем они должны сдать ПЦР-тест на COVID-19 и самоизолироваться по месту жительства до получения результатов.

Как только результаты придут, их нужно загрузить на сайт госуслуг. На все это отводится максимум три дня. // Фото: klub-drug.ru