В Деревянке строится новая школа

В Деревянке завершил снос ветхих построек, подрядчик подготовил котлован и готовится к устройству монолитного фундамента, сообщает сайт правительства Карелии.

На месте старого здания будет построена новая школа на 200 учеников.

Подрядная организация наращивает темпы работы. Сейчас ведутся работы «нулевого» цикла. Во второй половине мая приступим к конструкциям самой школы,

− рассказал заместитель министра строительства республики Виталий Сергеев.

Пришкольная территория будет разделена на участки для старших и младших классов. Оборудуют места для игр и отдыха, физкультурно-спортивную зону с волейбольной и баскетбольной площадками, беговой дорожкой, сектором прыжков в длину, мини-футбольным полем, полосой для препятствий, воркаут-площадкой и тренажерами.

Общая стоимость строительства трехэтажного здания – почти 500 миллионов рублей, средства выделяются по национальному проекту «Образование».

Фото с сайта правительства Карелии