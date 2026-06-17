В Петрозаводске погудеть в буквальном и переносном смысле стало сложно

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 22 июня в 2006 году

фото стопкадр

Депутаты карельского парламента ровно 20 лет назад приняли «закон о тишине». Точнее – внесли изменения в закон об административных правонарушениях. Госдума не приняла такие изменения в масштабах всей страны, хотя подобные инициативы вносили и другие субъекты федерации. Но рекомендацию – принять такой закон самостоятельно, наши законодатели получили. Инициатором этого стал депутат ЗС РК Александр Лукин. Он считал, что власть должна гарантировать покой гражданам в ночное время. (прим.ред. Мы публикуем архивную видеозапись, на которой запечатлен Георгий Чентемиров, который в настоящее время признан иностранным агентом на территории РФ).

Remote video URL

«С 27 июня у нашей милиции есть оружие, которое называется – закон. Например, санкции в отношении гражданина, который у вас под окнами начинает гудеть на автомобиле или включать сигнализацию, равна от пятисот до двух тысяч рублей», - сообщил Александр Лукин. С 22.00 до 6 часов утра стало нельзя громко петь, свистеть, использовать громкоговорящие и звуковоспроизводящие устройства – сигнализации на машинах, пиротехнические средства, а также проводить ремонтные или строительные работы. Речь не шла о городских праздниках, подчеркнул депутат: в такие дни не стоит по формальным признакам запрещать людям веселиться. Этот закон стал защищать право гражданина на отдых в будни и обычные выходные. Люди обрадовались:

-Это проблема очень серьезная, особенно в городе. Хорошо, что обратили на это внимание.

-Пусть шумят днем, а вечером в такое время зачем шуметь?

-Иногда хочется пошуметь, но в меру. А что касается сигнализации, то это очень надоедает. Что касается пьяных компаний, которые иногда в три часа ночи начинают орать, это плохо. Но может быть, рановато все-таки – десять часов? Во всем мире – одиннадцать, если я не ошибаюсь (прим.ред. Георгий Чентемиров включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов в марте 2023 года).

-Законы хороши, когда их исполняют. А если это просто так, то…

Александр Лукин обещал, что закон будет иметь силу. Во всяком случае комитет по законности и порядку ЗС РК собирался следить за тем, как этот закон исполняется. Кроме депутатов этим была обязана заниматься и прокуратура.

***

В Петрозаводске собрались участники международного проекта по реабилитации детей, оставшихся без попечения родителей. Как-то все удивительно совпало – так отзывались о проекте те, кто стоял у его истоков с нашей и норвежской стороны. Желание, интерес и возможности. Про опыт Норвегии с уважением говорила начальник отдела Министерства здравоохранения и соцразвития РК Елена Серба: «У них есть приемные семьи, у них есть воспитательные дома, где детей размещают на какое-то время в определенных случаях. У них есть семьи готовности, есть семьи сопровождения. Разнообразный спектр видов этих семей. А мы остановились на патронатных семьях – те люди, которые берут на воспитание ребенка, чтобы он мог оказаться не в учреждении, а в условиях семьи».

Пять лет совместной работы оказались весьма плодотворными. 21 специалист и 88 родителей из 12 районов Карелии прошли обучению по проекту реабилитации детей в приемных семьях. Работали 75 семейных групп – это когда пары берут на воспитание сирот перед тем, как отправить их в детское учреждение. Некоторые дети оставались в таких семьях.

«У нас из приюта взято пять детей, - рассказывала семейный воспитатель Людмила Гурьева из поселка Тикша. – И своих еще две девочки, уже взрослые. Приемные дети знают своих родителей, общаются с ними по телефону. У нас только один мальчик, у которого нет ни мамы, ни папы».

Оказалось, что воспитание приемных ничем не отличалось от воспитания своих. Во всяком случае, так было в семье Гурьевых. Все только вместе! И на личном примере. Федор Гурьев сказал: «Наверное, им даже больше внимания уделяешь. Своим меньше уделял». Супруга Людмила сказала, что муж ее характера мягкого, и дети его обожают. А в целом в семейные группы детей брали на год. Но супруги Гурьевы со своими приемными расставаться не собирались. И проект закрываться не собирался, он получил поддержку государственных органов.

Remote video URL

***

В Карелию прибыл Генеральный консул Польши в Санкт-Петербургу Ярослав Дрозд. С Главой Карелии Сергеем Катанандовым они обсудили перспективы сотрудничества наших республик на экономическом и культурном уровне. Кстати, тогда же в фойе филармонии открылась выставка «Музыкальные параллели», которая была организована двумя консульствами в СПБ – Польским и Литовским. На выставке были представлены работы молодых жительниц Питера, которые родом были из Польши и Литвы.

Выставку открывал пан Ярослав Дрозд. Он сразу договорился с администрацией филармонии, что на закрытии будет звучать музыка Шопена в исполнении трио польских музыкантов. Раз уж выставка так и называлась – Музыкальные параллели – то картины были подобраны так, чтобы иллюстрировать связь изобразительного и музыкального искусств. Достаточно было посмотреть на названия – «Лунная соната», «Полифония», «Свинг», «Армстронг» соседствовали с «Белым танцем», «Синим блюзом», «Меломаном» и «Трубачом». Оказалось, что жители России с интересом воспринимают современную культуру Польши. Тем более, что родственного у нас очень много. Как раз в столицу тогда ждали легендарного композитора Кшиштофа Пендерецкого. Интерес к искусству Литвы тоже нарастал. Гитана Буйвидайте возглавляла Национальную литовскую автономию в Карелии. И жалела, что не все ее соплеменники знали родной язык. Но была уверена, что такие выставки сподвигают людей на то, чтобы обратиться к родной культуре. Выставка работала всего десять дней, ее приурочили ко Дню города, и она стала своеобразным подарком к этому празднику для жителей Петрозаводска от их польских и литовских друзей.

Remote video URL

Таким было 22 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности