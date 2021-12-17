В Петрозаводске откроется новый гериатрический центр «Северянка»

В жизни практически каждого человека наступает такой период, когда привычное социальное взаимодействие становится обременительным, а физическое состояние уже не позволяет выполнять рутинные, повседневные дела и обязанности.

А в тех случаях, когда естественные возрастные причины сопряжены с наличием той или иной формы инвалидности, жизнь пожилого человека и вовсе может стать затруднительной как для него самого, так и для его ближайших родственников.

Обеспечение достойной и счастливой старости – тяжёлая задача, требующая от родственников максимального внимания и всецелой самоотдачи, что не всегда получается осуществить в реальной жизни, особенно в условиях постоянной загруженности на работе или воспитания детей. Сотрудники пансионата «Северянка» готовы взять эту задачу на себя.

Открытие гериатрического центра - пансионата «Северянка» состоится в феврале 2022 года.

Сейчас на территории будущего пансионата идёт работа по дизайну и проектированию помещений с учётом всех норм и требований закона. Особое внимание уделяется созданию комфортной и благоприятной обстановки для будущих подопечных, в том числе формированию функционального и удобного пространства для инвалидов.

Стоит отметить, что инфраструктура пансионата соответствует всем стандартам современности, что качественно отличает его от аналогичных пансионатов Карелии, большинство из которых построены ещё в советский период, а значит, сильно изношены в бытовом и моральном плане.





Условия проживания в пансионате:

• 2-х и 3-ёхместные комнаты для размещения

• распределение по комнатам в зависимости от состояния подопечного

• многофункциональные кровати с противопролежневыми матрасами

• ортопедические матрасы для подвижных подопечных

• адаптированный санузел, сушильная и стиральная машины, тв, радио, вай-фай в каждой комнате, а также просторная гостиная-столовая для всех подопечных

• реабилитационное оборудование

• 4-ёхразовое питание, в том числе диетическое

• ежедневные занятия с психологом, логопедом, педагогом

В пансионате работают профессиональные сиделки с большим стажем в области работы с пожилыми людьми и инвалидами, и что особенно важно, профессионально ориентированные не только на исполнение своих медицинских обязанностей, но и на заботливое, доброжелательное, гуманистическое отношение к подопечным.

Это один из ключевых принципов работы пансионата.

Если у вас есть потребность направить на проживание в гериатрический центр вашего родственника, необходимо записаться в лист-ожидания.

Сделать это можно по телефону +79114267767 или по адресу электронной почты efimovasnw@gmail.com

Сотрудники пансионата все покажут, расскажут, какие необходимо сдать анализы, какие подготовить медицинские справки, что занимает определенное время

Отметим, что в пансионате всего 15 мест для проживания, 30% из которых уже забронированы.

Стоимость проживания в гериатрическом центре «Северянка» – 1200 рублей в сутки, но уже с марта 2022 года будет возможность перейти на государственную программу, и оплачивать услуги пансионата в размере 75% от среднедушевого дохода пенсионера (при наличии индивидуальной программы предоставления социальных услуг – ИППСУ). .

Если вы по каким-то причинам не можете ухаживать и уделять внимание своим престарелым родственникам, доверьте их в заботливые руки сотрудников пансионата «Северянка».

На правах рекламы.