17 декабря 2021, 12:54
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В Петрозаводске откроется новый гериатрический центр «Северянка»

Пансионат возьмет на себя заботу о престарелых родственниках
Фото:pixabay.com

В жизни практически каждого человека наступает такой период, когда привычное социальное взаимодействие становится обременительным, а физическое состояние уже не позволяет выполнять рутинные, повседневные дела и обязанности.

А в тех случаях, когда естественные возрастные причины сопряжены с наличием той или иной формы инвалидности, жизнь пожилого человека и вовсе может стать затруднительной как для него самого, так и для его ближайших родственников.

Обеспечение достойной и счастливой старости – тяжёлая задача, требующая от родственников максимального внимания и всецелой самоотдачи, что не всегда получается осуществить в реальной жизни, особенно в условиях постоянной загруженности на работе или воспитания детей. Сотрудники пансионата «Северянка» готовы взять эту задачу на себя.

Открытие гериатрического центра - пансионата «Северянка» состоится в феврале 2022 года.

Сейчас на территории будущего пансионата идёт работа по дизайну и проектированию помещений с учётом всех норм и требований закона. Особое внимание уделяется  созданию комфортной и благоприятной обстановки для будущих подопечных, в том числе  формированию функционального и удобного пространства для инвалидов.

Стоит отметить, что инфраструктура пансионата соответствует всем стандартам современности, что качественно отличает его от аналогичных пансионатов Карелии, большинство из которых построены ещё в советский период, а значит, сильно изношены в бытовом и моральном плане.


Условия проживания в пансионате:  
• 2-х и 3-ёхместные комнаты для размещения
• распределение по комнатам в зависимости от состояния подопечного
• многофункциональные кровати с противопролежневыми матрасами
• ортопедические матрасы для подвижных подопечных
• адаптированный санузел, сушильная и стиральная машины, тв, радио, вай-фай в каждой комнате, а также просторная гостиная-столовая для всех подопечных
• реабилитационное оборудование
• 4-ёхразовое питание, в том числе диетическое
• ежедневные занятия с психологом, логопедом, педагогом

В пансионате работают профессиональные сиделки с большим стажем в области работы с пожилыми людьми и инвалидами, и что особенно важно, профессионально ориентированные не только на исполнение своих медицинских обязанностей, но и на заботливое, доброжелательное, гуманистическое отношение к подопечным.

Это один из ключевых принципов работы пансионата.

Если у вас есть потребность направить на проживание в гериатрический центр вашего родственника, необходимо записаться в лист-ожидания.

Сделать это можно по телефону +79114267767 или по адресу электронной почты efimovasnw@gmail.com

Сотрудники пансионата все покажут, расскажут, какие необходимо сдать анализы,  какие подготовить медицинские  справки, что занимает определенное время

Отметим, что в пансионате всего 15 мест для проживания, 30% из которых уже забронированы.

Стоимость проживания в гериатрическом центре «Северянка»  – 1200 рублей в сутки, но уже с марта 2022 года будет возможность перейти на государственную программу, и оплачивать услуги пансионата в размере 75% от среднедушевого дохода пенсионера (при наличии индивидуальной программы предоставления социальных услуг – ИППСУ). .

Если вы по каким-то причинам не можете ухаживать и уделять внимание своим престарелым родственникам, доверьте их в заботливые руки сотрудников пансионата «Северянка». 

 

 

На правах рекламы. 

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Метки: 
Гериатрический центр
Северянка