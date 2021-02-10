В Петрозаводске оркестр исполнил «День Победы» под окнами ветерана

10 февраля во дворе дома № 14 по улице Судостроительной играл духовой оркестр. Так петрозаводские военные поздравили с 95-летием участника Великой Отечественной войны, ветерана радиотехнических войск России, гвардии полковника запаса Владимира Алексеевича Королева.

Подробности будут. В большом пятничном выпуске «Дежурного по городу» на телеканале «Ника Плюс».