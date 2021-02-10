«Ростелеком» оборудовал пункт контроля в Кондопожском районе Карелии

«Ростелеком» сдал в тестовую эксплуатацию пункт автоматизированного весогабаритного контроля (АПВГК) на тринадцатом километре автодороги «Кола – Кончезеро – Шуйская – Гирвас» в Кондопожском районе Карелии. Работы выполнены по заказу Управления автомобильных дорог республики.

Монтаж оборудования для измерения весогабаритных параметров начался в середине ноября 2020 года. Специалисты «Ростелекома» установили и подключили необходимое оборудование, провели пусконаладочные работы и передали пункт контроля заказчику. До 18 апреля 2021 года АПВГК проработает в тестовом режиме, после чего будет введен в промышленную эксплуатацию, а транспортные компании, не соблюдающие правила перевозки грузов, начнут получать постановления об административных правонарушениях.

Андрей Маниев, директор Карельского филиала ПАО «Ростелеком»:

Это уже второй пункт весогабаритного контроля, который мы установили в республике. Первый был ранее смонтирован на участке автодороги “Олонец – Питкяранта – Леппясилта”. Внедрение таких систем позволяет повысить безопасность дорожного движения и увеличить срок службы дорожного покрытия. Информация о транспортных средствах собирается в автоматическом режиме, а затем передается на серверы агрегации для дальнейшей обработки.

Работу поста весогабаритного контроля обеспечивает специальное оборудование, размещенное на дорожных опорах, вмонтированные в дорожное покрытие датчики веса и индукционные петли, которые измеряют общую массу транспортного средства и нагрузку на его оси.

В режиме 24/7 фиксируемые данные передаются с пункта весогабаритного контроля по защищенным каналам связи «Ростелекома» в аналитический центр для установления типа транспорта и проверки на предмет нарушения весогабаритных норм.