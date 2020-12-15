В Петрозаводске одна старушка украла деньги у другой

Полицейские Петрозаводска разбираются с кражей кошелька, сообщает МВД Карелии.

На сегодняшний день они установили, что заявительница, 84-летняя петрозаводчанка, оставила свой кошелек на стойке с корзинами в продуктовом магазине.

Его нашла другая посетительница торговой точки, 67-летняя жительница карельской столицы. Оперативникам подозреваемая пояснила, что успела потратить все деньги, 3 800 рублей, на собственные нужды.

В настоящее время ущерб пострадавшей полностью возмещен. Тем не менее, возбуждено уголовное дело о краже.

Фото из группы МВД по Республике Карелия