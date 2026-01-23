В Петрозаводске начнут продавать проездные билеты на февраль

26 января стартует продажа проездных билетов на февраль, сообщили в паблике «Городской транспорт».

Проездной билет действует только на троллейбусные маршруты. Его стоимость для горожан составит 2200 рублей, для школьников и студентов — 500 рублей.

Для удобства юных и взрослых жителей столицы Карелии есть возможность оформить электронный проездной, заявление на который подается раз в год.

Ранее сообщалось, что детям участников СВО в Петрозаводске предусмотрены преференции на проезд в транспорте.