23 января 2026, 11:42
В Петрозаводске начнут продавать проездные билеты на февраль
Проездной билет будет действует только на троллейбусные маршруты в столице Карелии
Фото: «Петрозаводск говорит»
26 января стартует продажа проездных билетов на февраль, сообщили в паблике «Городской транспорт».
Проездной билет действует только на троллейбусные маршруты. Его стоимость для горожан составит 2200 рублей, для школьников и студентов — 500 рублей.
Для удобства юных и взрослых жителей столицы Карелии есть возможность оформить электронный проездной, заявление на который подается раз в год.
Ранее сообщалось, что детям участников СВО в Петрозаводске предусмотрены преференции на проезд в транспорте.