23 января 2026, 12:17
Киберклуб появится в Сегеже
Открыть спортивный комплекс с киберареной в Сегеже планируют уже в этом году
Фото: freepik
Во второй половине этого года в Сегеже свои двери для жителей города распахнет спортивный комплекс с киберклубом и бильярдным залом, сообщили в минэкономразвития республики.
Уже залит фундамент, смонтирован каркас одного из зданий. Открытие нового объекта создаст дополнительно шесть рабочих мест.
Ранее в карельском отделении ДОСААФ открылась первая в России киберарена, где на виртуальных машинах планировали обучать военных водителей, пилотов и операторов беспилотников. Киберарена доступна и для детей.