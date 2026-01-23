23 января 2026, 12:17
Киберклуб появится в Сегеже

Открыть спортивный комплекс с киберареной в Сегеже планируют уже в этом году
киберспорт
Во второй половине этого года в Сегеже свои двери для жителей города распахнет спортивный комплекс с киберклубом и бильярдным залом, сообщили в минэкономразвития республики.

Уже залит фундамент, смонтирован каркас одного из зданий. Открытие нового объекта создаст дополнительно шесть рабочих мест.

Ранее в карельском отделении ДОСААФ открылась первая в России киберарена, где на виртуальных машинах планировали обучать военных водителей, пилотов и операторов беспилотников. Киберарена доступна и для детей.

