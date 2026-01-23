Киберклуб появится в Сегеже

Во второй половине этого года в Сегеже свои двери для жителей города распахнет спортивный комплекс с киберклубом и бильярдным залом, сообщили в минэкономразвития республики.

Уже залит фундамент, смонтирован каркас одного из зданий. Открытие нового объекта создаст дополнительно шесть рабочих мест.

Ранее в карельском отделении ДОСААФ открылась первая в России киберарена, где на виртуальных машинах планировали обучать военных водителей, пилотов и операторов беспилотников. Киберарена доступна и для детей.