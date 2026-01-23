Стало известно, как изменится зарплата в Карелии через четыре года

Минимальный размер оплаты труда с 1 января вырос на 20%. В Карелии с учетом районных коэффициентов и надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях МРОТ составит не менее 44703 рублей на юге, 48767 рублей по средней части республики и 59604 по северным территориям.

В управлении труда и занятости отметили, что минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году должны увеличить до 35 тысяч. Таким образом, в Карелии работники должны будут получать в 2030 году не менее 57 750 рублей по южным районам, 63 000 рублей по средней части, 77 000 рублей по северным районам.

«Таким образом рост минимальной заработной платы в республике к 2030 году составит 82% к уровню 2024 года»,

- подчеркнули в управлении.

Что касается заработка, то наиболее высокий уровень средней зарплаты отмечен в сферах: «добыча полезных ископаемых» – 131 тыс. руб., «производство химических веществ и химических продуктов» – 108,9 тыс. руб., «производство, передача и распределение электроэнергии» – 102,1 тыс. руб., «деятельность финансовая и страховая» – 107 тыс. руб., «рыболовство и рыбоводство» – 105,4 тыс. руб.

Средняя зарплата более 90 тысяч зафиксирована в отраслях: «производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» – 99,6 тыс. руб., «лесоводство и лесозаготовки» – 97,5 тыс. руб., «транспортировка и хранение» – 93,7 тыс. руб.