В российском регионе школьница строила тоннель в сугробе и задохнулась

Маленькая девочка погибла, когда играла на улице около дома в российском регионе. Трагедия произошла в красноярском поселке Березовка 23 января.

Десятилетняя девочка строила тоннель в большом сугробе на улице Совхозная. В какой-то момент снежная масса рухнула и перекрыла выход. По информации телеграм-канала 112, школьница не смогла выбраться и скончалась.

Следователи осмотрели место трагедии и возбудили уголовное дело.

