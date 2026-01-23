23 января 2026, 12:28
В российском регионе школьница строила тоннель в сугробе и задохнулась
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели десятилетней девочки в Красноярском крае
фото стопкадр
Маленькая девочка погибла, когда играла на улице около дома в российском регионе. Трагедия произошла в красноярском поселке Березовка 23 января.
Десятилетняя девочка строила тоннель в большом сугробе на улице Совхозная. В какой-то момент снежная масса рухнула и перекрыла выход. По информации телеграм-канала 112, школьница не смогла выбраться и скончалась.
Следователи осмотрели место трагедии и возбудили уголовное дело.
