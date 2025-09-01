01 сентября 2025, 17:10
Общество

Киберарена для обучения военных открылась в Петрозаводске

ДОСААФ Карелии сейчас разрабатывает учебную программу для обучения операторов беспилотников
Киберарена в Петрозаводске
фото: Петрозаводск говорит

В карельском отделении ДОСАФФ открылась первая в России киберарена. Задумка у руководителя учреждения Валерия Таборова появилась в январе 2025 года. Спустя 8 месяцев часть масштабного проекта реализована. На площадке ДОСААФ установлена современная киберарена.

 

Здесь смогут обучать военных водителей, пилотов, а также операторов беспилотников. Как рассказали на открытии, современной молодежи Уралы и Камазы не интересны. А вот такая техника им и ближе, и понятнее. Поэтому сначала они будут обучаться здесь на виртуальных машинах, а затем выйдут в поле. Так, убеждены инструкторы, учебная техника меньше пострадает.

В сентябре руководитель ДОСААФ Валерий Таборов будет согласовывать программу обучения, а в октябре они планируют уже начать первые курсы. Посещать киберарену смогут и дети. 

