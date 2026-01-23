Россия, США и Украина проведут переговоры в ОАЭ

Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США пройдут в ОАЭ 23-24 января.

По сообщению РБК, российскую делегацию возглавит начальник главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Также пройдет встреча спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева и спецпредставителя американского президента Стива Уиткоффа, они руководят рабочей группой США и России по экономическим делам.

По данным Reuters, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи будет обсуждаться территориальный вопрос. «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Новости.Live» приводит слова Зеленского: «Вопрос Донбасса — ключевой. Его будут обсуждать, и обсуждать как три стороны это видят, сегодня и завтра».

Российские эксперты предполагают, что на встрече будут обсуждать военно-технические вопросы, связанные с деэскалацией конфликта, вопрос отказа от нанесения ударов по энергетической инфраструктуре.

Ранее в Кремле состоялась встреча американской делегации с президентом России Владимиром Путиным.