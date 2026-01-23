Семиклассница заработала травму в карельской школе

В Рабочеостровской школе в Карелии ученица получила травму.

Семиклассница спускалась по лестнице на первый этаж, но оступилась и подвернула ногу. Ребенка увезли в больницу и определили в стационар.

Прокуратура требует, чтобы школа выплатила ребенку компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч, так как девочка получила травму в школе во время образовательного процесса. Вопрос компенсации рассмотрит суд, заседание состоится в феврале.