23 января 2026, 11:50
Семиклассница заработала травму в карельской школе
Прокуратура требует, чтобы школа выплатила ребенку компенсацию
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»
В Рабочеостровской школе в Карелии ученица получила травму.
Семиклассница спускалась по лестнице на первый этаж, но оступилась и подвернула ногу. Ребенка увезли в больницу и определили в стационар.
Прокуратура требует, чтобы школа выплатила ребенку компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч, так как девочка получила травму в школе во время образовательного процесса. Вопрос компенсации рассмотрит суд, заседание состоится в феврале.