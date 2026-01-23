Банду подростков задержали в Москве

В Москве задержаны несовершеннолетние, совершавшие налеты на квартиры. Об этом пишет агентство «Москва».

По данным источника, подростки пробрались в квартиру к мужчине в районе Лыткарино, после чего жестоко избили его. На следующий день дети повторили тот же трюк с другим местным жителем.

Задержаны двое подозреваемых, в ближайшее время суд решит вопрос об избрании им меры пресечения.

