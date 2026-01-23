23 января 2026, 11:54
Банду подростков задержали в Москве
Юноши вламывались в чужие дома и избивали хозяев
Фото: МВД по РК
В Москве задержаны несовершеннолетние, совершавшие налеты на квартиры. Об этом пишет агентство «Москва».
По данным источника, подростки пробрались в квартиру к мужчине в районе Лыткарино, после чего жестоко избили его. На следующий день дети повторили тот же трюк с другим местным жителем.
Задержаны двое подозреваемых, в ближайшее время суд решит вопрос об избрании им меры пресечения.
Ранее сообщалось о том, что адвокаты Леонида Белуги обвинили гособвинителей в предвзятости.