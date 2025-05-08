В Петрозаводске дети устроили «штурм Рейхстага»

В Детско-юношеском центре ровно 20 лет назад провели военную игру, которую назвали «Штурм Рейхстага». По словам педагогов центра, дети знали о войне мало, и поэтому им решили в игровой форме показать небольшой фрагмент военной истории.

Роль Рейхстага (здания, где находился парламент Германии в те годы) исполняло здание самого Детско-юношеского центра. Его загримировали под Рейхстаг – защитные сетки, дым, мешки с песком на крыше. Правда, организаторы сдержали не все обещания. Роль подбитого немецкого танка должен был сыграть стареньких «Запорожец», его собирались сжечь после штурма. Взамен автомобиля задымились несколько парт под раскрашенной тканью. Дулом танка служил рулон картона. Зато все участники были почти в настоящей форме.

Штурм прошел успешно. Не обошлось без одного из самых известных моментов в истории войны – водружения Красного знамени на крышу Рейхстага. Но вопреки историческим событиями, штурм дался «нашим» слишком легко. Возможно, потому что в игре было слишком много русских и очень мало немецких солдат. Хотя, по словам участников, выступать в роли вражеских военных, им было совсем не зазорно – ведь это всего лишь игра. Илья Полищук тогда особенно подчеркнул, что на нем нет никакой символики, хотя он и одет в немецкую форму: «Без немцев – ну как? Немцы тут нужны. Хотя бы один». Примирила противоборствующие стороны полевая кухня. Меню небогатое, но после беготни на свежем воздухе – самое то! Гречневая каша с тушенкой, чай и хлеб. А из колонок доносился знакомый голос знаменитого в военные годы диктора Левитана.

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В выставочном центре музея-заповедника «Кижи» открылась необычная экспозиция, название которой «Полевая почта 2005». Впервые такая выставка тут открывалась за десять лет до этого. И конечно, была посвящена 50-летию Победы. Новая выставка, уверяли организаторы, во многом отличалась от предыдущей. В течение двух месяцев посетители могли знакомиться с фотографиями, письмами с фронта, наградами, личными вещами участников боевых действий. На открытие пригласили и ветеранов. Мария Васильевна Логачева в 1945 году была в Вене. В экспозицию вошел ее портрет, написанный неизвестным австрийским художником.

«Я восхищена и очень рада, что патриотическое воспитание детей, молодежи усилилось. Это очень нужно. Россия всегда гордилась своим патриотизмом», - сказала на открытии Мария Васильевна.

Некоторые экспонаты выставки по-настоящему уникальны и трогательны. Например – старый плюшевый медвежонок. «Мишка – очень интересный экспонат, - рассказывала сотрудница музейного комплекса «Родник» Светлана Теплова. – Он был найден женщиной во время войны. Он прошел с ней всю войну. Но кем он потерян, каким ребенком, при каких обстоятельствах – мы уже не узнаем». Одна из особенностей выставки – экспонаты должны были вернуться своим владельцам.

Сегодня мы перелистываем еще одну страницу нашего «Фотоальбома», проекта, который журналисты телекомпании «Ника» снимали в преддверии юбилея Победы в 2005 году. На этот раз героем репортажа стал Георгий Яковлевич Патроев. Война для него началась в 1944 году, когда его 18-летним юношей взяли на фронт в Заполярье. Именно там он совершил свой первый подвиг и получил из рук маршала Мерецкова свою первую награду – Орден Славы.

Когда началась война, Георгию Патроеву было 15 лет. Но спустя три года он уже весь Север прошел с боями. Участвовал в наступательной операции на Киркенес. Потом воевал на Украинском фронте, дошел до Берлина. Но Заполярье бывший штурмовик Патроев помнил особенно: «В Заполярье очень тяжело было воевать. Там нас каждый день немецкие самолеты бомбили, с пулеметов косили. А там же одни скалы, спрятаться некуда».

Именно там Георгий Яковлевич совершил подвиг – вынес с поля боя раненого командира, спас ему жизнь. Маршал Мерецков лично вручил ему награду. «Орден Славы третьей степени, - показывал на мундире Георгий Патроев. – Это в Заполярье. И с этим орденом я потом воевал на Четвертом Украинском фронте».

На Одере рядового Патроева тяжело ранило. Но всего месяц провел он в госпитале, вернулся в строй. И благодаря ему отряд вышел из окружения – новая награда, медаль «За отвагу». В Чехословакии между боями была передышка, даже приезжали артисты. И вообще – исход войны был предрешен, немцы воевали больше для проформы, а в целом были не против жить в согласии с армией-победителем.

«Мы даже с ними, в месте, где стояли неделю, с одного пруда ловили рыбу. Немцев предупреждали, что мы сейчас пойдем рыбу ловить, чтобы они не стреляли. И они тоже нас так предупреждали. И мы ловили рыбу. Жили дружно!» - рассказал о буднях войны ветеран Патроев.

После победы еще пять лет Георгий Яковлевич провел на службе. А потом вернулся в родные края, устроился в пожарную охрану. Думал – годика на два, а проработал тридцать лет. Встретил соседку по дому, которую оставил в Матвеевой Сельге – поженились. С тех пор с Марией Кузьминичной не расставались. И в 2005 году отметили 55 лет супружеской жизни.

Всю войну – рядовым. Всю жизнь – на передовой. Георгий Яковлевич – из тех простых советских людей, на плечах которых держалась страна.

Таким было 8 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.