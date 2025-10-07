В парламенте обсудили кандидатуру министра экономразвития Карелии

Комитет по законности и правопорядку Законодательного собрания Карелии одобрил кандидатуру Антона Фокина для назначения на должность члена правительства Республики Карелия – министра экономического развития Республики Карелия.

Юрий Шабанов, представитель Главы в парламенте, представил кандидата как умелого организатора, умеющего выделить главные направления, организовать исполнение планов правительства и Главы республики.

В своем выступлении перед депутатами Фокин сказал, что должность министра требует профессионализма и ответственности. Он подчеркнул, что у него за плечами 19 лет опыта государственной службы. Как приоритетные направления своей будущей деятельности он обозначил вывод турбизнеса из серой зоны, обустройство инфраструктуры, содействие бизнесу при выходе на экспорт и содействие развитию международных контактов.

Готов прислушиваться, учитывать мнение каждого. Открыт для общения»,

- сказал Фокин.

Депутаты обратили внимание кандидата на то, что жители Карелии не имеют возможности посещать природные и культурно-исторические памятники из-за высоких цен на услуги турбизнеса. Посоветовали ему находить пути для того, чтобы избежать конфликтов бизнеса с местным населением. Говорили о повышении востребованности карельской продукции за пределами Карелии и в федеральных торговых сетях. Фокин обещал принять пожелания депутатов в работу.

Хороший итог дискуссия подвел председатель Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ Леонид Лиминчук.

Мы, парламент, несем ответственность ЗС за дачу согласия на назначение министра. Должность – ключевая! Но при этом мы видим, что вице-премьер по экономике не удосужился посетить наше обсуждение. Такое отношение серьезно ослабляет управленческую позицию членов правительства. Слов об открытости мало. Вы должны делом доказать это. Исключить отписки, формальные ответы, чтобы мы могли рассматривать вопросы по существу, а не выпрашивать те или иные документы. И жители Карелии должны видеть, что вы идете вперед. Надеюсь, что вы должным образом настроите работу своей команды»,

- отметил Лиминчук.

Члены комитета голосование одобрили кандидатуру Фокина. Окончательное решение о даче согласия главе Карелии на назначении Фокина министром будет принято на ближайшей сессии Законодательного собрание.

Фото: ЗС РК