В парламенте Карелии обсудили законопроект о QR-кодах

В заседании приняли участие не только депутаты, но также чиновники и общественники. Парламентарии обсуждали проект федерального закона, направленного на урегулирование порядка предоставления гражданам услуг в случае распространения новой коронавирусной инфекции.

На заседании выступил зампредседателя Общественной палаты Карелии Анатолий Цыганков. Он сообщил, что накануне состоялось обсуждение инициативы. Общественная палата поддержала законопроект с учетом поправок и предложений, которые прозвучали во время их обсуждения.

— Люди обеспокоены, что QR-коды являются незащищенной формой хранения информации, поэтому первое требование — обеспечить защиту персональных данных. Далее, необходимо расширить список медотводов от прививок. Выступали предприниматели, которые говорили, что государство, вынуждая их прекращать работу, должно компенсировать затраты. Возникает непонимание относительно введения системы QR-кодов в транспорте дальнего следования. То есть метро, где заразиться легче всего, мы выводим за скобки, а вводим ограничения для того транспорта, где заразиться сложнее. Предприниматели считают, что это приведет к глобальным экономическим обвалам в сфере пассажирских перевозок, — отметил Цыганков.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович объяснила, что новые ограничения носят временный характер и рассчитаны на период с 1 февраля до 1 июня.

— Это мера вынужденная, связанная с пандемией. Карелия по уровню заболеваемости находится на самых высоких позициях; сегодня была оперативная сводка, и мы на первом месте, — сказала Котович.

Министр здравоохранения Михаил Охлопков сообщил, что республика находится в пятерке лидеров по уровню коллективного иммунитета, и во много благодаря вводимым ограничениям.

— Что подстегнуло рост вакцинации? Первая волна была при поступлении вакцины. Вторая волна — когда стали вводить паспорта коллективного иммунитета. А третья волна вакцинации — когда стали требовать QR-коды, — сообщил министр.

Депутат Лидия Суворова отметила, что многие пенсионеры старше 60 лет не знают, можно ли им делать прививку по состоянию здоровья. Она предложила ввести для пожилых диспансеризацию либо заключение лечащего врача, прежде чем отправлять их на вакцинацию.

Депутат Эмилия Слабунова спросила, каким образом Карелия одновременно входит в число лидеров и по коллективному иммунитету, и по заболеваемости. Глава Минздрава Михаил Охлопков объяснил, что болеют много, но в абсолютном большинстве — именно непривитые.

Министр экономического развития Олег Ермолаев полагает, что введение новой системы не нарушит прав граждан.

— Как будут учитываться права тех, кто имеет медотвод? Они получат соответствующий документ, и проблема снимается. Что касается противников вакцинации или тех, кто не хочет предъявлять код — нужно говорить о правах всех жителей Карелии, в том числе тех, кто не хочет заразиться.

— Защищая конституционные права, мы защищаем и право на смерть. Мы находимся в состоянии войны около двух лет. Мы должны взять свой Берлин даже такими способами, — обратился к противникам ограничений депутат Сергей Шугаев.

В свою очередь представитель республиканской прокуратуры Алла Суханова подчеркнула, что проекты законов внесены правительством России, над ними работал большой коллектив юристов, и нарушений они не содержат.

— У нас почти в каждой семьей есть потери, и мы будем дальше терять, если не будем вакцинироваться, если мы не будем вводить ограничения. У каждого есть право выбора и если люди не хотят вакцинироваться, то это их выбор. Они знаю, на что они идут, - отметила парламентарий, главврач Медвежьегорской ЦРБ Галина Алупова.

В итоге комитет по здравоохранению концептуально поддержал федеральный законопроект. Парламент Карелии рассмотрит документ на заседании 9 декабря.