В одну из школ Петрозаводска не могут найти директора

Администрация Петрозаводска опять объявила конкурс на замещение поста директора школы № 11. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее конкурс уже проводили, но его признали недействительным. Дело в том, что не удалось найти двух кандидатов на вакантную должность, как того требует закон.

Теперь документы от соискателей принимают снова, их можно подать до 4 августа включительно. Кандидатов ждут в рабочие дни с 9:00 до 13:00, с 14.00 до 17.00 по адресу: Петрозаводск, проспект Ленина, 2, кабинет 426. // фото: unsplash.com