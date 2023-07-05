05 июля 2023, 09:45
В одну из школ Петрозаводска не могут найти директора
Конкурс на замещение должности директора школы № 11 объявили снова
Администрация Петрозаводска опять объявила конкурс на замещение поста директора школы № 11. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Напомним, ранее конкурс уже проводили, но его признали недействительным. Дело в том, что не удалось найти двух кандидатов на вакантную должность, как того требует закон.
Теперь документы от соискателей принимают снова, их можно подать до 4 августа включительно. Кандидатов ждут в рабочие дни с 9:00 до 13:00, с 14.00 до 17.00 по адресу: Петрозаводск, проспект Ленина, 2, кабинет 426. // фото: unsplash.com