В Китае изобрели умную ткань, способную охлаждать тело человека в жару

Ученые Хуачжунского университета науки и технологии придумали «ткань-холодильник». Умная ткань содержит микроскопические волокна оксида титана, тефлона и полимолочной кислоты. Такой «коктейль» способен отражать ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, в результате чего тело охлаждается. Об изобретении зарубежных ученых со ссылкой на NewScientist пишет «Лента.ру».

Первые тесты показали, что ткань может понизить температуру тела человека на несколько градусов. Ученые также провели эксперимент с машинами. Салон автомобиля, покрытого чехлом из умной ткани, нагрелся меньше всего. Разработчики утверждают, что охлаждающий эффект будет заметен не только при нахождении людей и объектов под прямыми солнечными лучами, но и в тени.

Одежда из метаткани может быть выпущена в разных цветах, но наиболее эффективным для отражения света является белый. Один из исследователей надеется, что удастся наладить массовое производство метаткани, а продукты из нее станут доступны уже через год. (фото mhealth.ru)