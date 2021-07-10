Европейцы приготовили самый дорогой в мире бургер

Самый дорогой в мире бургер создали в Нидерландах. Шедевр оценили в пять тысяч евро, сообщает news.mail.ru. Его уже попробовали на вкус.

В блюдо входят элитная говядина вагю, икра белуги, камчатский краб, хамон, белый трюфель и другие ингредиенты премиум-класса.

Бургер назвали «Золотой мальчик». Его презентовали в ресторане De Daltons, владельцу которого и пришло нестандартное решение, казалось бы, самого обычного в наши дни перекуса.

Роберт Ян де Вин просматривал кулинарные рекорды в Сети и прочитал о бургере стоимостью пять тысяч долларов, который создали в 2011 году в Штатах. Тот бургер весил 352 килограмма и был рассчитан на толпу.

Европеец решил побить рекорд американцев и создать блюдо стандартного размера. Пройдя через пробы и ошибки, он все-таки нашел идеальное сочетание деликатесов. Булочка для бургера тоже необычная, а с добавлением дорого шампанского, покрытая сусальным золотом. Соус барбекю приготовлен на основе элитного виски с добавлением шафрана и кофе копи-лувак. Для особого вкуса бургер еще и пропитан дымом с виски.

Первого «Золотого мальчика» продали, а деньги направили на благотворительность. Ресторан принимает новые заказы от желающих угоститься самым дорогим бургером в мире. (фото news.mail.ru)