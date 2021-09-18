В Карелии явка на выборах приближается к 20%

По состоянию на 15 часов 18 сентября в Карелии на выборах проголосовали 98 170 человек. Явка составляет 19,28%, сообщили в ЦИК республики.

Напомним, 17-19 сентября жители Карелии выбирают депутатов Госдумы, Законодательного собрания РК. Также в регионе проходит ряд муниципальных выборов, в том числе, депутатов Петрозаводского городского совета.

Сегодня избирательные участки будут открыты до 20 часов. Завтра - в последний день - с 8 до 20 часов. Фото theins.ru