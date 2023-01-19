В Карелии выявлено 76 нарушений при содержании дорог

В 2022 году специалисты Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору провели около 40 контрольно мероприятий, в ходе которых выявили десятки нарушений содержания автотрасс.

Как правило, самые распространенные – это дефекты и повреждения проезжей части, затрудняющие движение машин с разрешенной скоростью. В прошедшем году специалисты комитета обследовали 120 автодорог и выявили 76 нарушений их содержания.

Ответственные за это организации получили информационные письма, фототаблицы и предписания для устранения отступлений от норм. Как заверили в Госкомитете, все недочеты устраняются в установленные законом сроки.

Напомним, всего под надзором ведомства находится 412 дорог республиканского и межмуниципального значения. Их протяженность составляет более 6 тысяч км, из которых более 4 тысяч приходится на дороги с щебеночным и грунтовым покрытием. // фото: gov.karelia.ru.