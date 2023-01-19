Дети из Карелии смогут научиться писательскому мастерству

Институт воспитания РФ запустил проект для детей под названием «Россия -территория сказок», чтобы развить у детей и подростков интерес к литературе и культуре России. В этом году участников ждут 11 направлений обучения на различные темы: от написания книги до ведения собственного литературного блога.



Занятия будут проходить в онлайн-формате на платформе Webinar Group.

и в прямых эфирах «ВКонтакте». Занятия бесплатные, а после эфира они будут доступны в записи.



Для записи в ближайшее время доступны два курса: «Школа новаторов», который будет проходить с 27 января по 17 марта и курс «Путешествие в мир искусства», который будет проходить с 28 января – 18 марта.



Курс «Школа новаторов» ведет детский писатель, ТРИЗ-педагог, тренер креативности Надежда Косолапкина, Участники будут заниматься развитием образного мышления, прокачивать навыки презентации и работы в команде, и в результате создадут творческий проект. А в рамках курса «Путешествие в мир искусства» под руководством художники и искусствоведа Елены Новак дети смогут изучить особенности стиля художников разных эпох.



Зарегистрироваться на один или несколько курсов можно по ссылке. Для участников созданы закрытые телеграм-канал, ссылку на который они получают по электронной почте после одобрения анкеты. В чате участники смогут оперативно получать информацию по организационным вопросам, а также дополнительные материалы.



Фото - https://vk.com/institut_vospitaniya