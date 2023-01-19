На Древлянке можно полюбоваться авторскими куклами

В Культурно-досуговом центре на Древлянке начала работу авторская выставка петрозаводчанки Ольги Вязьминой «Магия уюта».

Как сообщили в администрации учреждения, в экспозицию вошли текстильная и интерьерная кукла, а также декор. Возрастных ограничений для посещения нет.

На выставке можно побывать с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу - с 10.00 до 17.00, в воскресенье - с 10.00 до 20.00. Вход свободный. // фото: КДЦ на Древлянке.