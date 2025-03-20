20 марта 2025, 19:41
Общество

В Карелии выделили средства на приобретение лекарственных препаратов

Деньги будут потрачены на обеспечение льготных категорий граждан
Фото: freepik // mrsiraphol

В Карелии 113 миллионов рублей закроют потребность льготных категорий граждан в лекарственных препаратах. Об этом сообщает ТАСС

В частности деньги потратят на препараты для лечения заболеваний органов дыхания, ревматоидного артрита, орфанных заболеваний, сахарного диабета. Также эти средства направят на лекарства для кардиореабилитации.

В выше перечисленных направлениях существует нехватка лекарств, которую планируют компенсировать субсидией. 

Обсудить
Метки: 
Республика Карелия
Карелия
Минздрав
здоровье
лекарства
льготы
лекарственные препараты