В Карелии выделили средства на приобретение лекарственных препаратов

В Карелии 113 миллионов рублей закроют потребность льготных категорий граждан в лекарственных препаратах. Об этом сообщает ТАСС.

В частности деньги потратят на препараты для лечения заболеваний органов дыхания, ревматоидного артрита, орфанных заболеваний, сахарного диабета. Также эти средства направят на лекарства для кардиореабилитации.

В выше перечисленных направлениях существует нехватка лекарств, которую планируют компенсировать субсидией.