20 марта 2025, 19:41
В Карелии выделили средства на приобретение лекарственных препаратов
Деньги будут потрачены на обеспечение льготных категорий граждан
Фото: freepik // mrsiraphol
В Карелии 113 миллионов рублей закроют потребность льготных категорий граждан в лекарственных препаратах. Об этом сообщает ТАСС.
В частности деньги потратят на препараты для лечения заболеваний органов дыхания, ревматоидного артрита, орфанных заболеваний, сахарного диабета. Также эти средства направят на лекарства для кардиореабилитации.
В выше перечисленных направлениях существует нехватка лекарств, которую планируют компенсировать субсидией.