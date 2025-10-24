В главном хранилище ценностей Карелии посетовали на их сохранность

Юбилей отмечает музей изобразительных искусств Карелии. Сегодня мы поздравляем его с 65-летием. Впервые он открыл свои двери для посетителей в 1960-м году, пережил серьезный ремонт в 2003 году. Как и чем живет музей в 2005 году? Этим вопросом задались журналисты накануне торжества.

Каждое утро уже третий год подряд Тамара Степановна Маркова приходила в музей и работала музейным смотрителем. Тридцать лет до этого она проработала библиотекарем и уверяла, что эти профессии очень похожи. Те же аккуратность и ответственность, и такое же стремление нести свет людям. В том году Тамаре Степановне довелось побывать в Лувре, и ее удивило, что там давно смотрителей нет, он был напичкан компьютерными охранными системами. Наш Музей ИЗО оставался в этом смысле «классическим», привычным.

«Доброе, человеческое отношение, я думаю, ничего не заменит»,

- считала Тамара Маркова.

Впрочем, наш музей шел в ногу со временем, высоких технологий там было уже немало. Хватило на создание целого информационного центра, в котором стали вести занятия для школьников и студентов. Наличием интерактивного кинотеатра могли похвастать несколько музеев страны, на Северо-западе он такой был один – у нас. Музейные сотрудники голосовали за разумное сочетание компьютерного и человеческого.

«Классический художественный музей должен быть – во все времена и для всех народов», - считала Елена Никулина, старший научный сотрудник.

Карельский Музей ИЗО – музей контрастов. В этом не без сожаления убедились журналисты, побывав не в главном помещении музея. Здание на площади Кирова – парадное, им гордятся, показывают гостям. Но в нем могут разместиться только 350 предметов искусства. Остальная коллекция – почти 14,5 тысяч шедевров на тот момент – находилась в хранилище. Для сотрудников фондов стоял насущный вопрос перед наступлением зимы – где бы купить недорогие валенки. Ревматизм, хроническая простуда стали их профессиональными заболеваниями. В полуподвальном помещении уникальные фонды хранились более тридцати лет. Болели картины, болели люди. Главный хранитель музея Инна Денисенко сказала: «Наш коллектив обновляется. Некоторые сотрудники просто по состоянию здоровья вынуждены уходить с работы, не могут работать в таких тяжелых условиях, тем более на протяжении многих лет».

На шкафу, где хранились старинные манускрипты, всегда стояли ванночки – на случай, если зальют соседи сверху. Такое бывало не раз. А еще случались пожары – подростки кидали в полуподвальные окна недокуренные сигареты. Главная беда – повышенная влажность.

«Воздух, стены – все поражены мерзким грибком, от которого мы избавиться не можем. Это отравляет наше существование и состояние произведений искусства»,

- показала Инна Денисенко. Были опасения, что, если у музея вскоре не появится новое здание для фондохранилища, многие произведения превратятся в труху.

...

В Петрозаводске прошел концерт легендарной группы «Мумий Тролль». В столицу Карелии музыкантов пригласило «Наше радио». Свет, звук, сцену – все привезли из Петербурга. Для выступления большой зал филармонии изменили до неузнаваемости – сняли все кресла (сидячие места остались только в VIP-зоне). Саму сцену сделали выше почти на метр. Лидеру группы Илье Лагутенко понравилось: «Здесь можно даже где-то вдалеке «прочесть» реакцию слушателя в его глазах, в ушах, волосах».

Петрозаводск стал единственным небольшим городом, куда группа приехала в рамках турне по стране. Организаторы сделали все, чтобы выступление прошло «на ура». Тридцать киловатт живого звука, отличное освещение, спецэффекты, признание публики. К нам группа «Мумий Тролль» приезжала тогда во второй раз. И опять с концертом – половить рыбу, насладиться природой Карелии лидер группы не планировал. Илья Лагутенко признался, что к рыбалке и охоте он равнодушен.

И это был не последний концерт звезд, которые «Наше радио» организовало в том сезоне. В ноябре ожидали гастроли Максима Леонидова. В планах были выступления таких звезд, как Мара, Кипелов и других.

Таким было 24 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.