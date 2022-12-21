В ГИБДД рассказали о пострадавших в жестком ДТП у поселка Матросы

В Госавтоинспекции Карелии рассказали об аварии, произошедшей утром 20 декабря в Пряжинском районе. Там столкнулись три автомобиля.

По данным ведомства, в 8 утра на подъезде к поселку Матросы 40-летний водитель автомобиля Kia Sportage допустил столкновение с автомобилем Shevrole Lanos, которым управляла 26-летняя женщина. От удара Kia выбросило на встречку, где произошло столкновение с автомобилем «Нива».

В результате ДТП пострадали 40-летний водитель «Нивы» и его 38-летний пассажир. По факту произошедшего проводится проверка. // Фото ГИБДД Карелии