Пенсионер продавал гараж и загнал себя в огромные долги

Попавший в сложную финансовую ситуацию пенсионер в Сортавальском районе решил продать свой гараж. Мужчина опубликовал объявление на популярной онлайн-площадке и стал жертвой преступников, сообщили в МВД Карелии.

Имущество продавец оценил в 100 тысяч рублей, покупатель быстро нашелся, но сказал, что все дела ведет бухгалтер. Вскоре этот «сотрудник» позвонил и запросил данные о банковской карте. Пенсионер знал о мошеннических схемах, но все же сделал, что он него требовали.

С номера «900» пришли сообщения, что на его счет зачислили частями деньги. При этом «бухгалтер» сказал, что по ошибке перевел 200 тысяч рублей, а не 100.

Началось выяснение отношений, в итоге лжебухгалтер от имени взволнованного пенсионера оформил кредит на 445 тысяч рублей и вынудил его небольшими суммами пополнять неизвестный счет.

Эти подозрительные операции заблокировал настоящий банк. Но к этому времени пенсионер уже лишился почти 174 тысячи рублей. Вдобавок у него почти полумиллионные обязательства перед банком. // фото: freepik.com