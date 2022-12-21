Коммерсант полгода не платил зарплату работнику в Карелии

В Костомукше возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из фирм. Его подозревают в полной невыплате зарплаты работнику, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, в период с июня по декабрь 2022 года предприниматель не платил своему сотруднику, имея при этом возможность производить выплаты в полном объеме. Сумма задолженности составила не менее 420 тысяч рублей.

Теперь начальнику предстоит ответить за свой поступок. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Принимаются меры по восстановлению нарушенных прав работника. // Фото: «Петрозаводск говорит»