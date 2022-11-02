В частном пруду выдра отобедала на полмиллиона рублей

Выдра нанесла жителю пригорода британского города Вустер огромный ущерб. Животное пробралось на частную территорию, нырнуло в садовый пруд и там полакомилась 106-тью ценными карпами. Их стоимость владелец оценил в сумму около семи тысяч фунтов стерлингов, что составляет примерно полмиллиона рублей. Об этом по сообщению английской Daily Mail передает Лента.ру.

68-летний Киран Маккарти 25 лет разводил карпов кои. Когда на берегу он начал находить растерзанные тушки рыб, то был шокирован. В содеянном он сразу заподозрил выдр.

Оказалось, что в течение пяти дней зверек приходил в сад лакомится деликатесом. Не остановила его даже защитная сетка, которую пенсионер приобрел за 140 фунтов – это почти 10 тысяч рублей. Фото: pxhere.