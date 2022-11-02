В Олонце из горящего общежития эвакуировали 80 человек

Сегодня 4.08 на пульт Единой службы спасения Олонца поступило сообщение о пожаре в общежитии, расположенном в пятиэтажном доме на улице Полевой. Пожарные в течение трех минут уже были на месте ЧП.

Два расчета сразу приступили к массовой эвакуации людей из опасной зоны. За короткое время из здания вывели более 80 человек, среди них 10 детей. Четырех человек пожарным пришлось спасать с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Когда пожар был потушен, выяснилось, что причина его – в возгорании электрощитов, расположенных на третьем и четвертом этажах. Огонь повредил помещение на площади четыре квадратных метра. Сейчас на месте происшествия работают специалисты, котором предстоит выяснить причину ЧП.

Всего с начала года, карельские пожарные спасли 241 человека, еще 661 человек был эвакуирован во время проведения спасательных работ. Фото: 10.mchs.gov.ru.