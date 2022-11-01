Девочка-подросток пропала в Петрозаводске

Милана Александровна Мартынова, 2006 года рождения, пропала в Петрозаводске.

Несовершеннолетняя ушла из дома 30 октября. Домой она не вернулась. Теперь ее ищет полиция.

На вид пропавшей 16 лет, рост 160-165 см, худощавое телосложение, волосы черные длинные. Из одежды на ней была куртка удлиненная черного цвета, синие джинсы, черные ботинки.

Правоохранительные органы просят сообщать информацию о местонахождении девочки-подростка по телефонам: 8 911-415-25-87, 8 8142-739-154.