В центре Петрозаводска благоустраивают сквер Сенькина

В Петрозаводске продолжается благоустройство сквера имени Ивана Сенькина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас работники готовят основание для будущих пешеходных дорожек. Их проложат с учетом пожеланий горожан. Также в сквере установят 22 опоры уличного освещения. Идет подготовка к пересадке кустарников.

Площадку у памятника Сенькину замостят гранитной брусчаткой. В сквере установят детскую площадку с резиновым покрытием и ограждением. Здесь также появятся скамейки и урны, будут обустроены газоны.

Работы ведутся в рамках подготовки к столетнему юбилею Карелии.