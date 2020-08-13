В поселке Суоярвского района нет ни одного дорожного знака

Впервые приехавший в Суйстамо может удостовериться в своем местоположении лишь постучавшись в чей-то дом. Название поселка просто не обозначено, нет ни дорожных знаков, ни указателей.

Как-то среди ночи к нам опять стучат и говорят: «Ехала в Леппясюрья, а доехала до Соанлахти... а это что за населенный пункт?»,

- рассказывает местная жительница Валентина Антипенко.

Нет границ начала и конца населенного пункта — значит, не действуют правила дорожного движения, устанавливающие порядок движения в населенных пунктах. И проносятся по центру поселка пассажирские авто и большегрузные фуры, не скидывая скорость.

Жители Суйстамо опасаются за гуляющих вдоль дороги детей, а местные власти лишь разводят руками, нет у них полномочий установить знаки — трасса-то региональная.