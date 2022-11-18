Успеем переехать: льготная ипотека под 7% закончится в этом году

Минфин России не считает целесообразным продление программы льготной ипотеки под 7% годовых, сообщает Интерфакс. По словам замминистра финансов России Алексея Моисеева, программа будет завершена 31 декабря этого года.

Тем не менее, воспользоваться возможностями льготной ипотеки еще можно успеть.

Льготная ипотека помогла многим жителям Петрозаводска и районов решить жилищный вопрос максимально выгодно. Тем, кто откладывал приобретение квартиры на следующий год в надежде на продление программы, стоит поспешить. Ведь рыночные ставки всегда выше льготных,

- объяснила руководитель отдела продаж компании Nova Анна Ануфриева.

Тем, кто рассчитывает приобрести жилье до конца года, в отделе продаж советуют обратить внимание на два дома, входящих в состав жилого комплекса «Карельский» на Кукковке.

Пятый дом будет введен в эксплуатацию уже в этом году, в нем осталось менее двух десятков свободных квартир. Это одно- и двухкомнатные квартиры евроформата, с просторными кухнями-гостиными, балконами с панорамным остеклением. В доме есть подземный паркинг, кладовые, колясочные.

Четвертый дом, по соседству, будет введен в эксплуатацию в следующем году. Выбор квартир в продаже – широкий: одно- и двухкомнатные варианты, более просторные трехкомнатные площадью от 58 до 79 квадратных метров. Этот дом также располагает хорошей инфраструктурой, аналогичной всем удобствам пятого дома.

Кроме того, дома в ЖК «Карельский» оснащены крышными котельными.

Сам комплекс находится на Лыжной улице – рядом несколько парков, школы, взрослая и детская поликлиники, детсады. Кстати, неподалеку от «Карельского» ведется строительство нового современного садика.

Специалисты отдела продаж компании Nova помогут подать заявку в банки, подберут оптимальную планировку. «К каждому случаю мы подходим индивидуально, ведь понимаем – покупка квартиры – очень серьезный ответственный шаг, и помощь профессионалов в нем необходима. Благодарности от наших клиентов – важный показатель работы, -

отметила Анна.

Увидеть планировки квартир в ЖК «Карельский» можно на сайте застройщика. Менеджеры отдела продаж готовы ответить на все вопросы по телефону (8142) 594747.

Фото//https://ru.freepik.com/author/pressfoto

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф : Карельский, 4,

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