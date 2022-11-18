Сбер повысил ставки по вкладам в юанях

С 18 ноября Сбер увеличил ставки по вкладам в юанях. По вкладу «Новые возможности» максимальная ставка с 0,2% достигла 1,5% годовых, по «Вкладу в юанях» с 0,55 до 1,05% годовых. Остальные параметры депозитов не изменились.

Мы не только значительно повысили ставки, но и предлагаем клиентам выгодный курс конвертации рублей и долларов в юани, что увеличивает совокупную доходность вкладов. Думаю, сейчас самое подходящее время, чтобы диверсифицировать сбережения и перевести часть из них в китайский юань. Максимальные ставки предусмотрены для клиентов, которые оформят вклад на три года,

- сообщил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Вклад «Новые возможности» открывается с конверсией из долларов США. Клиенту нужно иметь в банке вклады, счета или банковские карты в долларах США. Период вклада – от трех месяцев до трех лет. Проценты начисляются ежемесячно. Минимальная сумма вклада — 7 тыс. юаней, максимальная не ограничена. Этот вклад также доступен в рублях.

«Вклад в юанях» открывается на срок от одного месяца до трех лет. Минимальная сумма вклада — 10 тыс. юаней, максимальная не ограничена.

Деньги конвертируются из долларов или рублей в юани автоматически — по курсу на дату открытия депозита.

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