Уроков иностранного языка в России может стать меньше

С 1 сентября Министерство просвещения России планирует сократить количество часов на изучение иностранного языка в 5-7 классах, сообщили РИА Новости со ссылкой на ректора Московского педагогического государственного университета Алексея Лубкова.

«С 2026 учебного года министерство просвещения планирует сократить количество часов иностранного языка в 5-7 классах с трех часов в неделю до двух, то есть общий объем иностранного языка сократится с 510 до 408 часов»,

— рассказал собеседник информационного агентства.

Сообщается, что эта мера необходима для оптимизации нагрузки на учащихся и рационального перераспределения времени.

В 8 и 9 классах уроки иностранного языка, как и раньше, будут проводиться три часа в неделю. А само изучение иностранных языков останется обязательной частью программы.