Умер знаменитый телеведущий Ларри Кинг

Знаменитый американский телеведущий Ларри Кинг ушел из жизни. Ему было 87 лет. О смерти Кинга сообщил его официальный аккаунт в Twitter.

Кинг скончался сегодня, 23 января, в медицинском центре в Лос-Анджелесе. Причина его смерти не называется. Известно, что ранее он был госпитализирован с коронавирусом.

Ларри Кинг является одним из самых известных телеведущих мира. С 1985 по 2010 год Кинг вел на CNN собственное шоу Larry King Live. Позднее он создал программу Larry King Now, которая выходит на Hulu и канале RT America. Кинг два раза удостаивался премии Пибоди, получил «Эмми», у него есть собственная звезда на Аллее славы в Голливуде. Фото Reuters