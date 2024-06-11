Три человека погибли на стройке нового дома в российском городе

11 июня подъемник с рабочими рухнул с высоты в Уфе. Два человека погибли на месте, еще двух увезли в больницу, впоследствии один из них от полученных травм скончался.

Трагедия произошла на стройке нового дома на улице Менделеева. Подъемник сорвался с высоты пятого этажа, сообщает «Интерфакс».

Кадры трагедии появились в соцсетях (18+). Видно, что люлька сначала накренилась, а затем конструкция полетела вниз.

Прокуратура проводит проверку. На месте трагедии работали следователи. // фото unsplash.com/ Egor Ivlev