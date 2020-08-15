Территорию вокруг стелы воинской славы благоустроят к сентябрю

В мэрии Петрозаводска надеются, что благоустройство территории вокруг стелы города воинской славы будет закончено к сентябрю. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Уже выполнены работы по прокладке ливневой канализации, защите кабельных линий. Продолжается мощение дорожек, устройство лестничного спуска к Лососинке. Также предполагается, что стела будет иметь подсветку. На территории вокруг памятника расположатся барельефы, созданные группой под руководством народного художника России Салавата Щербакова.

Вместе с тем, идут работы и поблизости от стелы. Так, ремонтируется Советский мост, обустраиваются дорожки к площади Кирова. В мэрии пообещали максимально сохранить зеленые насаждения в парке.