Сергей Жуков с успехом порыбачил в Онежском озере

Лидер легендарной группы «Руки вверх!» Сергей Жуков продолжает свои путешествия по Карелии. Сегодняшний день музыкант посвятил рыбалке. Об этом Жуков рассказал на своей странице в Instagram.

По словам певца, сначала они с сыном решили попытать счастья на Сямозере, где они с семьей сейчас живут. Однако, там московским гостям поймать ничего не удалось.

Мое желание победить и все-таки поймать рыбу не утихло, мы отправились уже подальше, на Онежское озеро. И там моя миссия была выполнена: два не самых больших, но вполне приличных судака,

- рассказал Жуков.

Он также сообщил, что завтра планирует поехать на Кижи. Музыкант признал, что никогда не делал столько сториз, но не делиться карельскими красотами с подписчиками он не может.

«Похоже, уже вся Карелия прознала, что я здесь. Куда бы я ни приехал, люди говорят: «Мы следим за вашим Инстаграмом, мы знаем, что вы с семьей здесь». Может, в следующий раз держать в секрете свои поедки, как думаете?»,

- поинтересовался у поклонников Сергей.