15 августа 2020, 15:33
Общество

Сергей Жуков с успехом порыбачил в Онежском озере

Лидер группы «Руки вверх!» завтра собирается съездить на Кижи

Лидер легендарной группы «Руки вверх!» Сергей Жуков продолжает свои путешествия по Карелии. Сегодняшний день музыкант посвятил рыбалке. Об этом Жуков рассказал на своей странице в Instagram.

По словам певца, сначала они с сыном решили попытать счастья на Сямозере, где они с семьей сейчас живут. Однако, там московским гостям поймать ничего не удалось.

Мое желание победить и все-таки поймать рыбу не утихло, мы отправились уже подальше, на Онежское озеро. И там моя миссия была выполнена: два не самых больших, но вполне приличных судака,

- рассказал Жуков.

Он также сообщил, что завтра планирует поехать на Кижи. Музыкант признал, что никогда не делал столько сториз, но не делиться карельскими красотами с подписчиками он не может.

«Похоже, уже вся Карелия прознала, что я здесь. Куда бы я ни приехал, люди говорят: «Мы следим за вашим Инстаграмом, мы знаем, что вы с семьей здесь». Может, в следующий раз держать в секрете свои поедки, как думаете?»,

- поинтересовался у поклонников Сергей.

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Метки: 
Онежское озеро
сергей жуков
Руки вверх
шоу-бизнес
отдых
Кижи
новости Карелии