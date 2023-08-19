Телевидение и радио будут отключать в Карелии

Радиотелевизионный передающий центр Карелии опубликовал график отключения вещания ТВ и радио на неделю с 21 по 27 августа.

Так, в разные дни недели проблемы с трансляцией телевизионных и радиоканалов ожидаются в поселках Амбарный, Кривой Порог, Кубово, Немино-3, Паданы, Пиндуши и Софпорог. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Причиной временных неудобств станут работы на антенно-мачтовых сооружениях, а также отключения электроэнергии. // Фото: unsplash.com / Glenn Carstens Peters