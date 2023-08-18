Подготовку к отопительному сезону обсудят на планерке в мэрии

Подготовку карельской столицы к предстоящему отопительному сезону обсудят 21 августа на пленарном совещании в мэрии. Оно по традиции будет открытым, сообщили в пресс-службе городской администрации.

С основным докладом выступит главный инженер АО «ПКС — Тепловые сети» Антон Сергеев. Его содокладчиками станут и. о. директора Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» Виктор Мирошниченко и директор МКУ «Служба заказчика» Андрей Ушаков.

Совещание начнется в 10:00. Прямая трансляция будет доступна по ссылке. На обсуждение отведен один час. // фото: freepik.com