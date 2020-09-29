29 сентября 2020, 20:27
Telegram обзаведется новой функцией
Пользователи мессенджера смогут комментировать посты, а администрации каналов анонимно отвечать на записи
Пользователи мессенджера Telegram смогут оставлять комментарии к постам в каналах. Новую функцию тестируют разработчики. Опция появилась в бета-версии Telegram 7.1.0 для Android, сообщает РИА Новости. Комментарии станут доступны в тех каналах, в которых существует привязка к чату с кнопкой «Обсудить».
Чтобы написать комментарий, пользователю нужно вступить в соответствующий чат. Записи можно будет редактировать, а администраторы каналов смогут анонимно отвечать на комментарии.
В мессенджере обещают добавить функцию к версиям Telegram для iOS, macOS, Windows и Telegram Web.