Telegram обзаведется новой функцией

Пользователи мессенджера Telegram смогут оставлять комментарии к постам в каналах. Новую функцию тестируют разработчики. Опция появилась в бета-версии Telegram 7.1.0 для Android, сообщает РИА Новости. Комментарии станут доступны в тех каналах, в которых существует привязка к чату с кнопкой «Обсудить».

Чтобы написать комментарий, пользователю нужно вступить в соответствующий чат. Записи можно будет редактировать, а администраторы каналов смогут анонимно отвечать на комментарии.

В мессенджере обещают добавить функцию к версиям Telegram для iOS, macOS, Windows и Telegram Web.