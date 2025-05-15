Супругов-драгдилеров с компаньоном отправили за решетку

В Петрозаводске троих отправили за решетку за наркопреступления. Ближайшие годы в заключении проведет 50-летние супруги и их 33-летний приятель. Всех судили по статье о покушении на сбыт запрещенного зелья.

Предысторией приговора стало то, что в 2019 году 50-летние супруги, которых уже судили по наркотической статье, взялись за старое. Вместе с жителем карельской столицы они решили доставлять в регион оптовые партии наркотика, чтобы потом продавать через интернет в прионежском районе.

Наркобизнес прикрыли в 2023 году. Правоохранители изъяли более 360 граммов наркотических средств, сообщили в прокуратуре.

Мужчин суд приговорил к 8 и 11 годам колонии строгого режима, женщину - к 8 годам колонии общего режима. © «Петрозаводск говорит»